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iBike被當飛輪空踩 中市府：加強巡查車輛維護

中央社 / 台中10日電

台中市有阿嬤將iBike當成飛輪，直接在停車架上空踩，一旁還有看護看著阿嬤騎車，台中市議員林祈烽呼籲，市府應設置告示牌，禁止空踩，交通局回應，加強巡查與車輛維護。

台中市政府建置公共自行車iBike供租借騎乘，鼓勵民眾響應低碳大眾運輸，民進黨籍台中市議員林祈烽、施志昌接獲民眾投訴，在iBike租借站竟然有1名白頭髮的阿嬤，在停車架上空踩自行車，不曉得是在運動健身或是做復健，旁邊還有看護就坐在輪椅上看著她騎車。

林祈烽、施志昌今天在台中市議會交通地政業務質詢播放影片，林祈烽表示，iBike剛設立時，曾有小朋友在租借站空踩自行車玩耍，未料多年後，出現有老年人空踩自行車。

2人呼籲，交通局應在各租借站設告示牌，禁止任何人空踩iBike，以免損壞車體，危及下一位使用者的安全。

交通局長葉昭甫表示，從影片看出這名阿嬤應該沒有借車的行為，如有涉及損壞商品的部分，市府會予以指正，目前已在iBike官網、App及場站主機等處，宣導正確使用及借還車資訊，後續研議在站點設置告示牌，各站也將加強巡查與車輛維護管理，提醒民眾依指示正確使用，以免造成車輛損壞衍生賠償問題。

iBike 台中市 自行車

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