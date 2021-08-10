炎炎夏日就想吃涼麵 北市7家被檢驗出衛生不合格

酷熱夏日不少人會選擇食用涼麵，北市衛生局針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵衛生稽查，總計抽驗42家，其中7家經初、複檢後仍不合格衛生標準，依照食安法處3萬至300萬元不等罰鍰。

衛生局表示，國內夏季炎熱，民眾購買涼麵頻率增加，此物專案共計抽檢42家涼麵，初抽有22件不合格，要求限期改善後，複檢仍有7家大腸桿菌群超標。

不合格店家包含士林區中山北路5段的廟口涼麵、北投區中央南路1段的洪記涼麵、信義區永吉路梁記涼麵、信義區基隆路1段的空軍涼麵，中山區民生東路2段的俺老鄉涼麵店、士林區德行東路的芝山小吃店、大安區通化街小邵專業涼麵，分別都被罰3萬元。

衛生局表示，衛生管理5重點包含環境要清潔、從業人員勤洗手、落實器具清潔及有效消毒、生熟食器具應分開使用、落實溫度控管。