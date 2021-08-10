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樹林行政園區都更案今啟動 侯友宜：一站式服務

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
樹林區公所已有40年歷史，新北市將在此打造一棟「樹林行政園區」，提供民眾一站式服務，預計2026年完工。圖／新北市都更處提供
樹林區公所已有40年歷史，新北市將在此打造一棟「樹林行政園區」，提供民眾一站式服務，預計2026年完工。圖／新北市都更處提供

新北市長侯友宜今日宣步啟動「樹林行政園區公辦都更」，準備將樹林公所與樹林農會重新整合，設立樹林行政園區，未來該園區會同時容納樹林區公所、樹林農會、樹林分局、環保局清潔隊、戶政事務所，提供一站式服務，提升都市風貌與行政效率，全案預計2026年完工。

樹林區公所已有40年歷史，不只老舊，且用地狹小，加上樹林戶政事務所、環保局第五稽查分隊及所屬清潔隊、樹林分局都分散在該區各處，市民辦公極為麻煩，加上樹林分局現址地主也希望將土地要回去，市府決定以新店行政園區的成功案例來做範本，打造「樹林行政園區」。

侯友宜表示，市府現在規畫了一個公辦更新案，要讓樹林區公所與隔壁的樹林區農會一起來都更，完工後園區內將會有集結樹林各公家單位，以一站式的模式來為市民服務，全案今日正式啟動，將會由今年初成立的新北市住宅及都市中心中心負責負責主導辦理，期待能打造樹林新亮點，提升環境品質及帶動當地整體發展。

新北市議員廖宜琨指出，民眾喜歡到百貨公司買東西就是因為一棟大樓就能買到許多東西，行政園區也是類似概念，只要市民到此就能一次辦好所有事情，這對民眾來說相當方便，與此同時還能將老舊建物變得更新更漂亮，對此案樂觀其成。

新北市都更處表示，該案基地位於樹林火車站周邊，座落於鎮前街97巷及博愛街，基地總面積約7195平方公尺，其中3660平方公尺是樹林區公所公家用地，另外樹林農會的土地面積約3535平方公尺，屬於私有土地，不過目前市府與農會已經達成共識要一起都更，所以在執行上並沒有什麼困難。

都更處指出，該案預計9月移交給新北市住都中心，由他們推動後續工作，包括都市計畫變更、規劃設計、招商、都更審議及興建工程等，預計2023年10月動工，2026年10月完工。

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