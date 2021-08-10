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北市公布10間飲品衛生不合格 春水堂、清原全上榜

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市公布飲冰品稽查結果，發現春水堂、清原、鶴茶樓等店家均被處3萬元罰鍰。圖／北市衛生局提供
北市公布飲冰品稽查結果，發現春水堂、清原、鶴茶樓等店家均被處3萬元罰鍰。圖／北市衛生局提供

炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，北市衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，專案抽驗現場調製省遙飲冰品、食用冰塊及配料，總計抽驗180件，其中10件飲冰品經初複檢結果仍不符合衛生標準，不合格率5.6％。

衛生局指出，此次溝宴144件飲冰品，包含咖啡飲料、茶飲料、冰品及食用冰塊，檢驗衛生指標菌，初檢結果有19件不合格，要求限期改善後，複檢仍有10件產品不合格。

針對不符規定業者，衛生局已依違反食安法第17條及同法第48條第8款規定，處製造業者3萬以上、300萬以下罰鍰，另抽驗36件配料，像是粉圓、椰果、愛玉、芋圓等，視性質檢驗防腐劑、總氰酸及著色劑，檢驗結果均符合規定。

不合格業者中包含許多著名飲品店家，像是春水堂的鐵觀音凍飲生菌數超標、鶴茶樓的鶴頂紅茶的生菌數及大腸桿菌群超標、清原的熟成紅茶大腸桿菌群，分別都被罰3萬元罰鍰。

衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受汙染，或製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中若大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不會影響身體健康直接致病，但顯示該產品衛生不良。

衛生指標菌超標，則表示製作過程中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能鄒受到汙染，或是工作人員個人衛生不佳所造成。

北市公布飲冰品稽查結果，發現春水堂、清原、鶴茶樓等店家均被處3萬元罰鍰。圖／北市衛生局提供
北市公布飲冰品稽查結果，發現春水堂、清原、鶴茶樓等店家均被處3萬元罰鍰。圖／北市衛生局提供
北市公布飲冰品稽查結果，發現春水堂、清原、鶴茶樓等店家均被處3萬元罰鍰。圖／北市衛生局提供
北市公布飲冰品稽查結果，發現春水堂、清原、鶴茶樓等店家均被處3萬元罰鍰。圖／北市衛生局提供

衛生局 冰品 大腸桿菌

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