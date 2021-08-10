疫情趨緩恢復役男徵集 新北8月近1400人入營

COVID-19國內疫情趨緩，新北市民政局今天說，重新啟動役男徵集，預計新北市8月份將有近1400名役男入營服役，以5月份收到徵集令，及已申請放棄111年保留資格者優先。

新北市政府民政局長柯慶忠今天指出，5月下旬因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒升至3級，同步暫停役男徵集，如今降到2級而恢復徵集，預計這個月將有1371名役男入營。

市府民政局兵役徵集科代理科長吳麗玉表示，此次徵集順序是5月份收到徵集令被迫停止入營的役男，以及分階段常備兵役軍事訓練因疫情停止入營，且已申請放棄民國111年保留資格欲履行兵役的役男優先徵集，其次為上半年待徵役男及已申請優先入營的役男，依出生年次先後徵集。

吳麗玉說，這梯次還包括特地回台服役的留學生，其中在法國留學的鄧姓役男，一度因他在法國居住的城市受疫情影響封城管制無法出城，所幸民政局和區公所協助寄送英文徵集令才順利返國。

民政局表示，為讓即將入營役男了解軍旅生活作息等相關資訊，特別羅列所有軍種收訓單位最新入營規定，公告在民政局網站「役男大亨ONLINE」，提供役男及家屬參考。