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警消醫護加油棧遭批限縮資格 北市聯醫澄清

中央社 / 台北10日電

台北市立聯合醫院企業工會質疑，北市府推出警消醫護加油棧政策，提供醫護等至旅館住宿，卻發生限縮醫護入住資格、刻意刁難申請者等狀況，呼籲北市聯醫取消限制。

台北市立聯合醫院今天對此回應，從民國109年至今，未限縮入住條件，可能是工會對申請用途有些誤解，會持續優先提供照顧確診者、疑似確診者、協助採檢的醫護使用，並秉持不濫用審核原則。

台北市政府為體恤處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的警消醫護辛勞，去年3月間成立警消醫護加油棧，讓防疫人員可入住警消醫護加油棧的合作旅館，出示證件就享優惠價。

聯醫企業工會今天在台北市議會與無黨籍議員林亮君開記者會。工會提到，疫情趨緩，但北市府警消醫護加油棧政策，卻發生限縮入住資格、刻意刁難申請人等問題。

工會表示，今年5月間，疫情嚴峻，警消醫護加油棧發生實際效用，讓許多醫護能安心工作，但7月間，聯合醫院卻限縮入住資格，聯醫提到是因災害準備金不足，北市府應確認經費是否足夠，別為省錢，賠上誠信和防疫成果。

聯醫回應，自109年起至今，申請入住資格及對象為執行照顧確診者、疑確診者及協助採檢者的醫護，主要是避免造成同住家人發生傳染風險，政策實施至今從未調整及限縮申請入住資格，且今年8月3日已跟工會座談，討論將視疫情變化，滾動式修正入住狀況。

聯醫表示，向北市府申請災害準備金約新台幣2656萬餘元，目前已超額，會持續爭取。經統計，去年自今年7月底，約2萬人次透過警消醫護加油棧申請入住旅館。

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