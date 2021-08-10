防疫優先下恢復徵集 新北本月將送千名役男入營

國內疫情爆發後，5月進入三級警戒，役男徵集也都暫停，新北民政局長柯慶忠表示，新北因此有832人無法入營，影響役男生涯計畫，如今恢復徵集，役男及家屬們終於鬆一口氣，市府也會在各方面落實防疫措施，請大家安心入營。

柯慶忠指出，先前因三級警戒，新北有19梯次、收到徵集令後被取消入營的役男832人，也遲遲無法確定當兵入營時間，讓原本預計前往國外就學、或就業等生涯規劃役男的計畫停擺，現在可以入營，所有役男跟家長終於可以鬆一口氣。

柯慶忠表示，8月恢復徵集後，預計本月將有1371位役男入營，市府也啟動入營防疫安全措施，除確認役男健康狀況，並以空曠場地、分區分流方式設置役男報到區，以保持社交距離，同時配合國防部、高鐵、台鐵加強防疫措施，請役男及家長安心。

兵役徵集科代理科長吳麗玉說明，此次徵集順序是5月份收到徵集令被迫停止入營的役男，以及分階段常備兵役軍事訓練因疫情停止入營，且已申請「放棄111年保留資格」欲履行兵役的役男皆優先徵集，其次為上半年待徵役男及已申請優先入營之役男，依出生年次先後徵集。

吳麗玉提到，8月梯次中還有役男特別從國外回來服役，法國巴黎省區音樂學院的鄧姓役男因達國外就學最高年齡限制必須返國履行兵役，但疫情關係無法出城，在民政局及中和區公所協助寄送英文徵集令後，才得以返國；美國華盛頓大學的江姓役男回國欲服役，也因為三級警戒而無法入營，如今終於盼來機會，他也選擇申請「放棄111年保留資格」，想直接履行兵役，心中也不再因「役情」而煎熬。