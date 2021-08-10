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因疫情影響 新北8月起提供偏區到府施打狂犬病疫苗

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
狂犬病疫苗注射後，動保處開立正式收據及給予今年度（110年）金色疫苗注射證明犬牌。圖／新北市動保處提供
狂犬病疫苗注射後，動保處開立正式收據及給予今年度（110年）金色疫苗注射證明犬牌。圖／新北市動保處提供

為提高狂犬病疫苗注射率，新北市動保處對於無動物醫院行政區，每年排定巡迴疫苗注射，今年因新冠肺炎疫情關係，特定區域疫苗巡迴注射服務一度暫停，使每年等待巡迴場次為毛寶貝施打疫苗的飼主不知所措，瑞芳動物之家接獲相關民眾反映後，8月起服務加碼，提供到府服務便民措施，民眾可向瑞芳動物之家先預約致電。

瑞芳區民眾王秀娟表示，最近接獲動保處狂犬病疫苗注射簡訊通知，正在煩惱疫情期間，巡迴注射活動暫停，需親自攜帶家中3隻中大型米克斯犬到瑞芳動物之家注射疫苗，但這3犬又不喜歡坐車，不知如何是好之際，經詢問瑞芳動物之家獸醫師表示，可以提供到府服務，且只收取疫苗工本費110元，並且會開立正式收據給予飼主，也解除家中3犬疫苗施打困擾。

駐區獸醫王嚴緖表示，由於我國目前仍為狂犬病疫區，今年6月更首次於台東檢出黃喉貂狂犬病陽性案例，狂犬病為人畜共通傳染病，造成急性病毒性腦脊髓炎，由被感染的動物咬傷或抓傷傳播，溫血動物都有可能感染，潛伏期大部分為1到3個月不等，一旦發病死亡率接近100％。

王嚴緖表示，幸好國內疫情侷限於野生動物鼬獾為主，只要遵守二不一要，不棄養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要每年帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病的威脅。

動保處表示，民眾每年接獲手機簡訊或是疫苗施打通知單時，應盡速攜帶家中犬貓、飼養中食肉目動物包含貂、浣熊等至動物醫院施打狂犬病疫苗。無施打者將依動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元罰鍰。

駐區獸醫王嚴緖（右）到民眾家中協助施打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
駐區獸醫王嚴緖（右）到民眾家中協助施打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供

疫苗 瑞芳

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