新北市場夜市遊戲攤位 8月10日起有條件開放

中央社 / 新北9日電
新北市政府市場處表示，自10日起有條件開放市場及夜市內遊戲攤位。記者許正宏／攝影
新北市政府市場處表示，自10日起有條件開放市場及夜市內遊戲攤位。記者許正宏／攝影

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，新北市政府市場處表示，自10日起有條件開放市場及夜市內遊戲攤位。親子遊藝場所是否開放將依中央指引執行。

市場處表示，市場夜市繼8月3日有條件開放飲食攤後，自8月10日起有條件開放市場及夜市內遊戲攤位，市場及夜市應落實出入口管制、實聯制、佩戴口罩、手部消毒、量體溫等防疫措施。

市場處表示，遊戲攤位應指派專人管理、每次使用完畢皆需消毒並作成紀錄、相關遊戲機具、物品及作品不得共用或交叉使用、不得邊吃邊玩、各遊戲座位應採間距1.5公尺或梅花座方式保持社交距離。

新北市長侯友宜今天主持疫情線上說明會時，媒體詢及開放遊戲攤位，類似湯姆熊等親子遊藝場所是否開放的問題，經發局長何怡明表示，這是中央公布關閉營業的休閒娛樂場所，新北將遵循中央的規定來執行。

媒體追問是否檢討開放夾娃娃機業，何怡明表示，中央對於夾娃娃機業者開放營業的前提是專人管理，但在部分業者反映執行上有困難，中央現正針對業者開放營業專人管理與否進行評估中。

夜市 疫情

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