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北市推敬老卡振興方案 擬補償1500元還在「精算中」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市提供長者敬老悠遊卡每月免費480點享有車資補助。聯合報系資料照。
北市提供長者敬老悠遊卡每月免費480點享有車資補助。聯合報系資料照。

北市府今表示敬老卡擬推動專案補償，台北市長柯文哲說，每位長者每月有480點，因疫情影響既然沒有用，北市府不會吃掉，提出長者的振興預算。社會局解釋，由於疫情三級警戒期間約3個月，依敬老卡一個月480點換算近為1500元，詳細方案仍在規劃中。

台北市長柯文哲說，台北市敬老卡每位長者每月有480點，但因這波疫情期間，北捷運量5、6月掉到平常1/4，年長者每個月有480點既然沒有用，北市府不會吃掉，會將長者敬老卡的這個錢，算1個數字給長者，接下來會有長者的振興預算類似補償費。柯說，北市府算過，若每個人給1500元，本來就有結餘3億多，再補4億多元就夠了。

北市社會局補充說明表示，疫情期間，高齡長輩屬於確診死亡高風險族群，敬老卡作為健康促進的交通及公用場館福利措施，目前市府刻正討論長者於疫情警戒期間無法使用敬老卡，警戒降級後點數如何更有效運用的方案，有確切方案會盡速對外公告。

至於編列1500元的計算方式，社會局解釋，由於疫情三級警戒期間約3個月，依敬老卡一個月480點換算近為1500元，不過目前社會局仍在精算敬老卡於年底前所需的預算，且推行方案類型也會影響預算額度，目前社會局仍在規劃及精算中。

北市 柯文哲 疫情

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