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新北貢寮登山步道全解封 地方籲遊客做好防疫

觀天下 / 記者李嘉文／貢寮報導
貢寮區景點除了三貂角燈塔尚未開放外，其餘登山步道等景點已全數開放。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區景點除了三貂角燈塔尚未開放外，其餘登山步道等景點已全數開放。 圖／觀天下有線電視提供

新冠疫情影響全台，新北市政府對各區景點滾動式調整逐步開放，目前貢寮區景點除了三貂角燈塔尚未開放外，其餘登山步道等景點已全數開放，水域遊憩活動方面有部分類別開放，地方雖歡迎遊客前來走走消費，但是希望能做好各項防疫措施，不要成為防疫破口。

各景點區的涼亭和廁所均有部分封閉和開放，請民眾注意，熱門區的廁所也將加強清潔消毒，請民眾出遊務必遵守防疫措施勿群聚，水域活動也需配戴口罩，公所方面都會加強查核，請遊客務必配合。

貢寮區長鍾耀磊表示，在市府的滾動式調整之下，貢寮區的登山步道全數開放，水域活動的部分按照市府和中央的規定部分開放，針對龍洞部分成立志工隊，針對水域的安全和防疫措施進行查核，也會和警方合作加強查核，確保風景區的安全。

福隆里長吳憲彰表示，非常歡迎大家來福隆觀光，帶動地方繁榮，福隆有大飯店、露營區、寺廟等，均是非常好的休閒和遊憩場所，但是希望每個來的人做好自身防疫措施，帶好口罩，保護自己也保護別人。

景點開放才能帶動人潮進來，人潮進來才會有消費帶動地方繁榮，但是請遊客務必做好個人防疫措施戴上口罩勿群聚，保護自己也保護他人，不要成為防疫破口。

貢寮 登山步道

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