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新北汐止康寧街匝道開工 賴品妤：不用遶路省20分鐘

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
國道一號汐止交流道增設南入匝道工程開工，立法委員賴品妤指出，未來匝道做好後，就不用遶路，到台北可省20分鐘。 圖／觀天下有線電視提供
國道一號汐止交流道增設南入匝道工程開工，立法委員賴品妤指出，未來匝道做好後，就不用遶路，到台北可省20分鐘。 圖／觀天下有線電視提供

規劃好多年的國道一號汐止交流道增設南入匝道工程，7日舉行開工祈福儀式，當天包括行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜及立委沈發惠、賴品妤及市議員們都前來參加，預計2023年完工。立法委員賴品妤指出，未來匝道做好後，就不用遶路，到台北可省20分鐘。

等了好多年，終於開工，主要是因為社后地區居住人口多，車流量很大，現在要上中山高都很經常塞在汐萬路、禮門街上，所以，這幾年來地方一直希望從康寧街新增匝道接高速公路，在新北市政府將銜接的平面道路康寧街拓寬後，南入匝道也接續開工，預計可以省下20分鐘的路程。

立法委員賴品妤指出，汐止在以前的人口大概是十萬人，但是現在有戶籍就有20萬人、實際居住大概30萬人，事實上汐止在新北市29個行政區一直以來都是遷入人口名列前矛的地區，簡單的說就是現在交通建設，當初的設計已經不敷使用，也讓汐止一直以來都有塞車問題。

賴品妤表示，那這新設的匝道有望讓康寧街、樟樹、社后地區的民眾，紓解塞車之苦，因為目前要往台北都要到汐萬路、禮門街上高速公路都要遶一大圈，未來匝道做好後，就不用遶路，上班時間如果到台北的話，可以省20分鐘，那這段時間也遇到很多汐止朋在問，何時能完工，新增南入匝道工程總經費4.98億元，工期790日曆天，預計2023年10月完工。

汐止 賴品妤

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