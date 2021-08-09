新北汐止快篩站撤站 運動場跑道、足球場解封

隨著疫情趨緩，汐止區在6月8日成立的體育場機動快篩站，今(9)日服務完後，就要撤站功成身退，而全國防疫警戒降級，逐步解封，汐止區公所也將體育場週邊進行整理後，明(10)日開始，開放跑道及中間的足球場，讓民眾運動休閒。

剛好趕上汐止快篩站最後一天的民眾說，因為公司要求所以上網預約快篩，在運動場這裡真的很方便，全國防疫三級警戒，包括各景點、公園，還有運動場全都封閉暫停開放，不過，防疫降級逐漸解封，隨著快篩站撤站後，原本運動場週邊封閉的部分，最後一天快篩結束後，下午時間，汐止區公所就會進場整理，配合新北市政府政策，跑道、還有中間的足球場都會解封，不過，像是沙坑、兒童及體健設施還是暫停使用。

汐止區長陳健民指出，在疫情相對比較趨緩的狀態下，汐止設在運動場的快篩站，在6月8日成立到現在已經兩個月，8月9日是最後一天，當天上午結束後，這個點就會撤掉，而原來因為疫情關係，運動場也會在今天下午做整理，並且在8月10日讓區民在運動場的使用可以恢復到之前的狀態，不過旁邊的設施還是會做管制，跑道可以使用，而中間足球場也會開放，民眾可以去踢球，或是槌球都是可以的。