新北泳池明日解封 店家盼人潮慢慢增加

新北市已宣布明日將開放游泳池，許多店家今天開始整理環境、清消周邊環境，準備迎接2個多月來首名客人，但由於疫情尚未趨緩，大家對開放首日來客數仍有所保留。游泳池業者表示，初估第一天不會有太多客人，不過解封就是好的開始，相信疫情趨緩，人潮會逐步增加，店家也能慢慢轉虧為盈。

5月疫情爆發後，許多遊樂場所都被關閉，游泳池也包含在內，7月疫情趨緩警戒降級，新北市過沒多久也宣布游泳池可以在明天解封。

北一游泳池指出，游泳池業者這2個多月來完全沒有收入，還要付租金及員工薪水，其實大家都很辛苦，是在硬撐，很高興疫情終於趨緩，宣布開放游泳池，所有員工在今天一早就到場內開始消毒、清潔，室內也會限制在50人以下，會嚴格落實政府要求的所有防疫措施與規範。

不過北一游泳池也提到，目前疫情仍未歸零，像餐飲內用比他們早一周開放，但也沒什麼客人選擇在餐廳吃飯，從此可看出大部分民眾仍在觀望，他們認為游泳池開放首日也不會有太多客人。

北一游泳池表示，雖然不會預期客人大增，但只要解封就是好的開始，相信只要確診數能一直控制，民眾心態也會轉變，人潮會慢慢增加，期盼年底前能恢復以往場內同時有上百人的榮景。