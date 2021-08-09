侯友宜宣布新北小內閣異動 新聞、觀旅局長互調

新北市長侯友宜今天在防疫記者會後突然宣布市府人事異動，新聞局長蔣志薇將與觀旅局長張愛晶互調職位，雙方後天交接，年底登場的新北耶誕城也將交給蔣志薇負責。

侯友宜指出，蔣志薇擔任新聞局長2年8個月期間跟他為了溝通常1天講超過10通電話，也發生過不少次爭吵，除新聞歷練外，也可以藉由她的經驗發揮到其他局處。

4個月前，新北才剛宣布觀旅局長由前TVBS主播張愛晶接任，上任滿4個月後張愛晶就調到新聞局。侯友宜說，2人都有電視台經驗，蔣志薇也帶出很好的新聞團隊，這些團隊都在，張愛晶接手後業務不會有落差。