新北今啟用20座造型狗便箱 「屎滅之任」等你來抽獎

新北市今日在轄內19處公園正式啟用20座「新北可愛柴」造型的狗便（袋）箱，兼具取用狗便袋和清理狗便兩種功能。環保局表示，希望民眾能做好隨手清狗便的習慣，狗便（袋）箱可在飼主忘記帶清便工具時發揮作用，而現在推廣期間也有兩項網路抽獎活動，歡迎民眾完成指定任務，就有機會獲得寵物相關周邊好禮。

為增加狗便（袋）箱使用率、提升狗便自主清理意願，環保局特別推出「屎滅之任」及「九品鏟屎官」兩項網路抽獎活動，只要拍照上傳臉書並完成相關指定動作，就有機會抽到寵物飲水機、寵物攝影機、自動餵食器以及人氣網紅「柴語錄」聯名商品等好禮。

環保局長程大維表示「遛狗不清便、害狗被人厭」，狗便（袋）箱是提供臨時忘了帶清便工具的飼主使用，同時也讓清理完的狗便袋有正常的「歸宿」，以降低「遍地黃金」的情況，呼籲民眾隨身攜帶清便工具，做好隨手清狗便的習慣。

為向民眾推廣狗便（袋）箱，環保局特別發起「屎滅之任」及「九品鏟屎官」兩項網路抽獎活動。「屎滅之任」從8月10日起至9月10日止，民眾帶著毛小孩與「新北可愛柴」狗便（袋）箱創意合照，再上傳至「新北i環保」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpclowcarbon）的活動貼文留言處，並標記所在公園（如 #林口力行寵物公園），每座狗便（袋）箱的第1位上傳合照及留言者，將獲頒「最佳速度獎」，可獲得柴語錄聯名馬克杯。另外，環保局還將與人氣插畫家柴語錄作者Jing共同從留言照片中選出3名最佳創意獎，贈送柴語錄聯名帆布袋。

「九品鏟屎官」則從8月10日起至10月12日止，民眾帶著毛小孩前往至少2處「新北可愛柴」狗便（袋）箱設置公園與毛小孩拍攝創意合照，照片需包含毛小孩、飼主及狗便（袋）箱，再上傳至個人臉書並標記其好友及分享活動貼文，上傳2處合照可獲得「九品官階」並有1次抽獎機會；上傳達4處合照則可獲得「八品官階」，並累加1次抽獎機會，以此類推最多上傳18處合照即可晉升至最高「一品官階」，並獲得高達9次抽獎機會，上傳越多，中獎機會越多，獎品包含寵物沐浴乳、罐頭、寵物飲水機及寵物攝影機等，詳細活動辦法可至環保局官網查詢（https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?pltID=1099）。

環保局說明，本次啟用的狗便（袋）箱是去年和國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系李尉郎老師合作設計，並經民眾針對3款不同造型的狗便（袋）箱投票，最終「新北可愛柴」款式以67%的高票數脫穎而出，成為新北限定版狗便（袋）箱，設置地點共計19處，民眾可上網查詢設置地點的地圖（https://reurl.cc/pg8rMl）。