疫情影響 新北輔具遠距評估案件數暴增

新北市輔具資源中心為避免群聚感染，去年4月就超前部署，推出「輔具遠距評估」，民眾可透過線上遠距評估來申請身心障礙者、長照需求的輔具購買核可，今年5月中疫情爆發，市府在2個多月內以「零接觸」的方式完成1384個案件申請，累積案件達2012件。

新北市輔具資源中心主任楊忠ㄧ表示，許多在醫院或長照機構的病患都透過線上評估，申請到助步車、肘部或膝部副木、脊柱矯具等輔具，連桃園市政府都來取經學習。

一般來說，民眾要購買輔具需要政府核可，且只要通過專業人員評估，購買許多輔具都能享有折購價格，有些輔具補助達到70％，對有金錢需求的病患來說，是相當重要的協助。

去年疫情發生後，新北市府就開始推出「輔具遠距評估」，民眾只要透過簡訊連結加入評估者好友，市府人員便可透過通訊軟體，請民眾在鏡頭另一端配合呈現評估時所須的畫面或資訊；評估結束後，會立即傳送報告書與補助核定通知。不過去年因政策剛上線，申請件數僅有3百多案，今年1到4月也只有300件左右，但5月中疫情爆發，遠距申請需求增加，短短2個多月就增加了1384件申請案，總案件數達2012案。

楊忠一表示，防疫期間許多個案被安置在醫院或機構，因限制訪客，又有輔具急迫需求，他們都可藉由申請線上遠距評估，獲得助步車、肘部或膝部副木、脊柱矯具、移位腰帶、移位轉盤、滑墊、移位機等輔具；另外像汽車升降椅、簡易洗槽或浴槽等，也都能協助民眾完成線上評估。

楊忠一表示，新北市申辦輔具非常多元，有些是免評估的項目，民眾只要一通電話或E-mail，或到新北市輔具中心網頁下方申請，均能高效率免臨櫃申請，大量減少外出感染的風險，統計在三級警戒期間已核定輔具補助7582件，其中6148件完成購買。

楊忠一補充，有些民眾因為經濟關係，沒辦法購買全新輔具，市府也與民間企業合作，讓市民提供二手輔具申請，疫情期間共回收2334件輔具，轉贈給需要的民眾2186件輔具，且都有經過嚴謹蕭，讓民眾能安心使用。