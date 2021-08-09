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流浪狗獲新生 搖身成為新北金牌農場守衛犬

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
小乖從原本是流浪狗身分，經過李鎮榮的領養下，成為幸福的農場守衛犬。圖／新北農業局提供
小乖從原本是流浪狗身分，經過李鎮榮的領養下，成為幸福的農場守衛犬。圖／新北農業局提供

台灣四處有流浪狗問題至今未解，不過淡水1隻名叫「小乖」的米克斯犬，因在外流浪被民眾通報收容在淡水動物之家，經獸醫評估無虞後開放認養，被今年獲選新北金牌農村的忠寮市民農園領養，一夕之間從沒人要的流浪狗蛻變成農場守衛犬。

擔任忠寮社區理事長的李鎮榮表示，小乖加入這個大家庭後，常會跟他撒嬌討拍，平常也會跟著在場區內巡視，看到陌生人就會大聲吠叫警戒，是很稱職的守衛犬。

獸醫彭明發近期抽空到農場檢查小乖，也跟李鎮榮討教農場經營祕訣，彼此跨領域交流，讓他認為收穫匪淺。李鎮榮還承諾以小乖為橋梁，逐步推廣給社區其他人，希望一同認領毛小孩，為社會盡分心力。

農業局長李玟指出，忠寮社區是新北市優秀的農村社區，在理事長帶頭領養下，期望達到拋磚引玉效果，讓更多農村社區民眾加入領養毛小孩的行列中。

另外，動保處日前也接獲1起黑狗因天雨路滑，陪著主人散步時不慎跌路3米山坡的意外，雖平時多救援流浪動物，但仍趕往現場救援，順利替黑狗解危。

所幸黑狗沒有受到太多外傷，只是有些驚魂未定，隨著家人與動保員陪伴下才漸漸安定。

淡水 毛小孩

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