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校園開放微解封？ 侯友宜下午將宣布
疫情趨緩，新北市繼3日開放餐飲內用，明天將再開放游泳池、足球場。市長侯友宜今日表示，疫情已經慢慢往下走，新北會採分梯次、分階段滾動式檢討，所以今天下午將再宣布部分可以解封的場所。據了解，今日宣布解封的場所與在校學生及校園有關，且都會對特定對象來開放。
侯友宜說，在這個禮拜，新北新增個案都是個位數，疫情持續往下走，所以他們逐漸地採取開放方向，新北會分梯次、分階段滾動式檢討。
侯友宜表示，他們在檢討後，有部分可以開放的會在今天再度做一個宣布。未來每一周也會視疫情狀況，朝開放的方向持續走下去。
據了解，此次宣布開放的場所將與校園相關，且會有所限制，將針對特定對象來開放，詳情須等到下午記者會由市府統一宣布。
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