父親節多景點湧現人潮 侯友宜：市民配合有控制住

昨日是父親節，新北市多處景點湧入人潮。新北市長侯友宜表示，昨天上午十分瀑布跟碧潭的停車場看起來人潮比較多一點點，下午天氣更好，包括八里渡船頭、金山、烏來人潮也都增加，停車場都停滿了，當時市府啟動儀表板，建議民眾別再前往，市民都相當配合，人潮逐漸控制下來。

近日疫情趨緩，加上昨天是父親節，不少民眾到風景區遊玩，但會不會引發群聚，使疫情再起？

侯友宜說，十分瀑布跟碧潭停車場昨日上午車潮都比較多些，達到「不建議前往」標準，下午因為天氣變得更好，包括八里渡船頭、金山、烏來都湧現人潮，市府立即啟動「人潮儀表板」，讓民眾知道當地停車場已滿，有群聚可能，建議民眾別再前往。

侯友宜表示，市民都相當配合，看見狀況後，就沒有再前往這些風景區，人潮逐漸控制下來，所以昨天父親節，停車場、人流都有穩定的控制住。