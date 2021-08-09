臺北市大同區辦成年禮活動 70禮生線上「登大人」

「成年禮」是我國流傳已久的古禮，代表一個人從孩童、少年進入成人階段的象徵。大同區公所日前舉辦成年禮活動因受疫情影響，70位禮生改為線上「登大人」，同學們透過視窗參與儀式，「感覺好新奇」!

70位禮生及家長透過小小視訊窗傳遞祝福，禮生雀躍心情及燦爛笑容藏不住，活動散發濃濃幸福氛圍。大同區公所區長方越琦也在線上參與這場成年盛典並送上祝福，期許禮生們未來都能展翅高飛、築夢踏實。

大同區公所為了線上成年禮活動，精心準備了許多精美禮品與驚喜彩蛋送給大家。方越琦說，活動除了安排經典畢業曲目自彈自唱表演外，還有親子趣味默契大考驗、精油按摩孝親儀式及成年盛典等，讓禮生與家長同樂。

眾人引頸期盼的「抽彩蛋大獎」，獎品有5000元現金紅包、小米手錶運動版、無線藍牙耳機等好禮，抽中獎項的同學都難掩心中喜悅，直接在鏡頭前歡呼了起來，好運氣令人稱羨。

主辦單位表示，這次參加的禮生很多都是全家總動員，有姊弟檔、兄妹檔、兄弟檔，還有雙胞胎組及新移民家庭參加，最特別的是有兩位來自不同家庭的禮生是同年同月同日出生，家長驚喜「實在太巧了」，很開心透過參加成年禮認識彼此。

禮生家長黃媽媽參加成年禮後很有感，活動結束後特別來訊提到「這是場非常有意義的活動」，活動內容豐富、禮品很棒，不僅增進親子間的互動與成長，還為孩子們留下了難忘的回憶，可以感受到大同區公所的用心。不少家長也留下充滿感謝與祝福的話語，肯定「靈機E動曜成年」活動實在太棒了！