未離駕駛座未熄火併排停車 仍視違規照罰
新北市交通事件裁決處今天說，常有民眾貪圖一時方便而併排停車，但即使駕駛未離座、引擎未熄火，仍視為違規，可依法開罰。
新北市交通事件裁決處長李忠台今天指出，曾有駕駛人遭舉發違規併排停車，但他表示「未離開駕駛座、引擎未熄火」，並未妨礙其他車輛通行，因此提起行政訴訟，經法官檢視相關證據，認為「併排臨時停車」事實明確，判其敗訴。
李忠台說，當車輛違規併排停車，時間超過3分鐘以上，可依違反道路交通管理處罰條例，處新台幣2400元罰鍰。
根據新北市交通事件裁決處統計，民國109年汽、機車違規「併排臨時停車」的案件計有6萬8073件，違規「併排停車」案件也有1萬8393件；今年截至6月違規併排臨停就有2萬7469件、併排停車也有6512件。
李忠台表示，併排停車會占用原有車道，妨礙行車秩序，易造成交通事故，甚至阻礙緊急救護車輛通行，延誤救災，增加用路人行車風險與交通成本，呼籲駕駛人勿貪圖一時之便而任意併排停車，以免衍生交通事故吃上官司。
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