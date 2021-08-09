樹林古厝擋住成死巷 市府月底拆除、年底打通

新北市南樹林車站一處巷弄內，因超過50年古厝擋住成為死巷，影響救災、救護與路人通行，新北市議員廖宜琨今與市府人員會勘，因古厝部分位在道路用地上，徵求屋主同意後將在8月底拆除，打通整條巷弄，預計年底可完工，完工後可直接連通鎮前街與東榮街。

新工處指出，該古厝雖位在道路用地上，但不算非法占用，因在民國62年發布都市計畫法前，古厝就已經存在，也使鎮前街367巷現況是死巷。

廖宜琨認為，上下班車流多，遇到死巷會增加用路人繞行麻煩，且死巷口會停放不少機車，當需要救援時，都會影響救災、護效率，希望市府能盡速打通。

經過屋主同意後，新工處預計8月底先拆除部分古厝，沒占用道路用地則會保持原貌，工期約40天，接著將打通鎮前街367巷道路，讓車輛可接此巷銜接鎮前街與東榮街，道路長約30公尺，寬7公尺，兩側也設有側溝。

廖宜琨另指出，目前道路旁有一小塊私人土地，但上方是一堆木材違建，擔心通車後會造成路人危險。新工處回應，這部分會再跟地主溝通，看能否請屋主自行拆除，若屋主不願市府也沒辦法強拆，但會在道路兩側設置路緣石避免危險。

新工處表示，這次拆除工程會對屋主補償約186萬，工程費約177萬，預計今年底前可完成，總經費加總約363萬。