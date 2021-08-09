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9家銀行違反勞基法 北市開罰共計102萬

中央社 / 台北9日電

北市勞動局表示，9家銀行違反勞基法，共裁罰新台幣102萬元，包含中國信託、新光、花旗、渣打等；違反事項以加班費給付不足、出勤紀錄未核實為主。

台北市勞動局表示，去年下半年針對辦理紓困專案的本國銀行進行勞動檢查，今年也特別規劃金融業專案檢查，同時引入陪同鑑定人制度，並擴大受檢對象至33家金融業者，檢查結果發現9家金融業者涉違反勞動基準法，勞動局裁罰金額達102萬。

北市勞動局說，本次專案檢查以加班費給付不足與出勤紀錄未核實記載為主要違反項目，前者有4家違法，為王道、中國信託、新光及永豐商銀；後者為渣打、花旗及台新商銀違法；另有滙豐及彰化銀行分別違反工時上限以及輪班間隔的規定。

勞動局表示，已依法對上述業者裁罰，金額達102萬元，相較去年銀行專案之違法率為35%，此次專案違法率為27%，勞動條件雖有小幅改善但仍有改進空間。

勞動局長陳信瑜說，日後專案檢查對象中，勞動條件表現不佳、不配合勞動檢查的事業單位，將會加強檢查的力道；對於表現良好、近年檢查皆無違法的守法企業，則考慮採自主管理方式代替檢查。

加班費 北市 工時

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