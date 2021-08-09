北市失能者僅542人施打 8月16日前可申請到宅接種
國內陸續協助民眾施打新冠疫苗，台北市衛生局針對失能長者推出到宅接種服務，首創機動接種隊結合新冠疫苗接種合約疫苗醫療院所醫護人員，提供社區到宅施打服務，因疫苗廠牌喜好等問題，僅有542人完成接種，提醒有意願施打疫苗的長者，在8月16日前申請施打。
衛生局表示，對於長照對象疫苗施打規畫分為二階段，第一階段優先提供照護機構（住宿型）長者，考量其為人口密集族群、風險大，因此優先提供接種服務，已於6月27日完成8185名照護機構住民全數接種。
第二階段為在家臥床無法外出、長照2.0失能等級7、8級且有接種需求的75歲以上長者，衛生局自6月15日起開放以長照專線1966、1999專線及里長造冊登記在宅疫苗施打，估計有5420位長者符合資格，但經初期統計僅有998人有意願施打。
先前頻傳長者接種疫苗猝死事件，家屬憂心疫苗副作用不讓長輩接種、長輩身體因素不適合施打等原因取消申請，最終截至7月31日僅剩542人願意接種，目前已全數完成施打。
除北市機動接種隊，市府也媒合醫院所屬居家醫療團隊及北市醫師公會的基層診所深入社區，安排醫師及護理師各1名到長者家中，到宅後經醫師問診評估，待簽完同意書後，護理師再施打疫苗及衛教指導。
接種後需觀察15分鐘，醫護人員在每一個案家中至少需40分鐘才能完成接種程序，因此每一組醫護人員進行到宅接種服務，每一時段（3小時）僅能服務3至5名長者。
經統計，居家醫療團隊自6月15日起由8家醫療院所協助施打，每時段派出醫師及護理師各1名，已安排36個時段共108小時施打，總計接種212人。
非居家醫療部分，自7月起由基層醫護人員協助施打，每時段派出醫師及護理師各1名，安排44個時段共計132小時施打，總計接種330人。衛生局表示，因8月16日到宅接種申請截止，呼籲有需求者盡快申請。
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