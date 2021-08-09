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北市創全國之先推動職場性平認證 宣導會受理報名

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
109年11月27日第一屆臺市職場性別平等認證記者會。圖/主辦單位提供
109年11月27日第一屆臺市職場性別平等認證記者會。圖/主辦單位提供

職場上偶有性別不平等、刻板印象、歧視、性騷擾等情況發上，為鼓勵企業積極推動並落實職場性別平等，北市勞動局去年率全國之先，辦理首屆「臺北市職場性別平等認證」，獲得好評。勞動局長陳信瑜表示，今年續辦認證活動，並將在8月19日及26日分別舉辦兩場宣導會，採實體課程方式辦理，歡迎事業單位踴躍報名參加。

陳信瑜指出，今年宣導會除邀請性別平等專家王如玄律師及焦興鎧教授分享國內外職場性別平等案例外，更安排獲得首屆臺北市職場性別平等認證事業單位分享實際推動經驗。

陳信瑜說，北市自民國106年規畫認證機制，最終制定7＋1項指標，並在109年舉辦首屆活動，共有12家企業獲得標章，歡迎有意推動職場性別平等及想了解「臺北市職場性別平等指標」的企業代表，踴躍報名參加宣導會。

活動訊息可上110年臺北市職場性別平等指標宣導會線上報名系統(https://reurl.cc/DgKMXm)查詢；有關「防制就業歧視」及性別工作平法歷年專刊及宣導摺頁，可於勞動局網站(https://bola.gov.taipei）/影音書冊/文宣品及出版品/職場平等專區參閱。

職場 北市

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