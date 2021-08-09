北市到宅打疫苗 半天一組團隊接種4到5人歷盡艱辛

台北市醫師公會常務理事洪德仁分享北市到宅接種疫苗甘苦談，例如在大熱天全套防護裝備上身導致中暑、跋山涉水去偏遠住宅等，但把疫苗打在需要的人身上，怎麼苦都值得。

台北市衛生局今天舉行記者會，其中台北市醫師公會常務理事、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）緊急醫療應變小組召集委員洪德仁，分享北市到宅接種疫苗甘苦談。

洪德仁說，配合台北市政府要求每1瓶疫苗至少要使用10劑以上，而且要在6小時內完成，這幾乎是不可能的任務。

洪德仁表示，每一個接種團隊需要醫師及護理師各一人，在個案家門口穿著二級防護衣、髮帽、N95口罩、手套，進入屋內確認身分、健康評估、疫苗接種，加上接種單同意書填寫、說明疫苗的效果和可能的副作用等等，確定個案接種後健康無虞才離開。

此外，在個案家門外脫除相關防護穿著，放入醫療廢棄物袋再帶回診所，至少都要40分鐘以上，加上交通時間，一個案家都要1小時。半天每一組醫護團隊最多能夠接種4到5名個案，1瓶10劑要打完，一定要同時出動2個團隊。由於診所大多是單人醫師，協調人力也是艱鉅任務。

天氣炎熱或遇到颱風，到宅接種的腳步未因此停滯，有團隊因此中暑，也遇過個案住在老舊公寓，1樓階梯直通4樓，天雨路滑時下樓十分危險。也曾有個案有外傷，打完疫苗後，團隊護理人員順便協助換藥。

其中也有溫馨小故事。洪德仁說，曾有團隊全程都坐同一台計程車到不同個案家打疫苗，司機不算中間等候時間、只在上路時跳錶計價，還幫忙規劃路線；也有個案家屬熱心把醫護團隊送到下一個案住址，或是長輩要送紅包答謝，團隊婉謝不收，但很感謝好意。

洪德仁表示，7月開始進行75歲以上、失能等級第7、8等級的長輩到宅疫苗接種，雖然符合資格人數為1789人，但因疫苗種類、家屬擔心副作用或者是長輩身體因素不適合施打，到7月31日共543人完成接種，「或許500多人不是非常多，但歷盡艱辛使命必達」。

洪德仁表示，另一無法出門的族群，例如罕見疾病病友、在家裡使用呼吸器的民眾等等，應該是下階段的努力目標，盼醫護專業和愛心成為防疫正面能量。