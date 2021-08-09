中和壽德公園滯洪池未經協調就開工 里長居民不滿

新北中和壽德新村東南側的壽德公園閒置多年，在地里長建議可活化用地，建造相關場館供居民使用；在地議員表態爭取作為寵物公園或社會住宅；新北水利局則規劃建為滯洪池，並已公告採購工程招標案，甚至進入開工程序，引發在地里長及居民不滿。

水利局雨水下水道工程科正工程司回應說，整個案子是在去年二月啟動、三月詢問意見、邀請會勘，地方上確實有自己的想法，不過該地是水路經過的地方，若能建置滯洪池，將能有效解決莒光路及民享街一帶的淹水情形，而整個公園1.3公頃僅取用0.9公頃蓋滯洪池，也只有超大豪雨時會發揮功能，一年大概僅有20多天，平時仍會維持綠地及休憩等設施。

壽德里長張宗正表示，壽德公園空地已招標為滯洪池工程，是因為編列入國家前瞻預算8800億中，但市府對於工程卻沒有通知里長及在地居民，先前說要開說明會也挑在三級警戒期間，他因擔心會有群聚情況，就沒有特別通知里民，現在剛降級又接到第三度來文，所以不得不在8月11日召開說明會。

張宗正指出，淹水情況主要是在民享街一帶，且至多到腳踝處，也並非很嚴重，壽德里附近則不會淹水，因此他爭取做綜合公園或場館，但市府各局處分散回答各種困難，說有土地變更問題等，也無較為明確及統一的答案，讓他相當不滿。他強調，不管如何定案，里民一定要支持，且要由重大建設回饋，以維護里民權益。

壽德新村李姓住戶也批評「非常憤怒，無法接受！」表示自己在壽德新村住了20年，自改建為國宅後從沒有淹水問題，所以無法理解興建滯洪池的作法，且大家都喜歡也習慣了現在的公園綠地環境。她認為，水利局與新北市議員金瑞龍從頭到尾都沒有與當地居民溝通，若未來真建為滯洪池，恐引來烏蠅蚊蟲等影響生活，讓人十分擔心。

雨水下水道工程科正工程司坦言，他們規劃過程中有跟里長及辦公室一些居民說明，但少了一個大型說明會跟在地居民溝通的程序，同時強調以往在市區進行工程的時候確實比較少類似說明會，大多跟里長及議員詢問意見而已，所以民眾除非特別關心，才會知道相關消息；現在文書及名義上的開工已於6月18日開始，正式動工則等到8月11日說明會結束後才會實際進場。

金瑞龍強調，他當初雖然主張規劃成寵物公園，但水利局若有其他考量，他會尊重專業，只是今天事件發展成這樣，他認為水利局確實應該要開說明會從專業角度跟民眾說清楚，他其實也一直要求水利局要趕快辦說明會，才不會造成民眾的誤會，讓原本市府想拚建設的好事變壞事。