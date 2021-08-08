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彎度大頻摔車 二重疏洪道內幹道要封路整修3個月

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市二重疏洪道內的疏洪十二路，因彎道角度過大，先前常有機車發生事故，市府決定24日要封路整修，讓彎道更友善。記者張哲郢／攝影
新北市二重疏洪道內的疏洪十二路，因彎道角度過大，先前常有機車發生事故，市府決定24日要封路整修，讓彎道更友善。記者張哲郢／攝影

位於新北二重疏洪道的疏洪十二路，因轉彎角度大過去屢發生事故，高灘處決定花800萬改善，預計24日封閉疏洪十二路近3個月，要讓彎道更和緩，避免高速車轉彎時偏離車道，期盼11月下旬完工。高灘處表示，該彎道限速30，希望用路人遵守交通安全，就不會發生事故。

疏洪十二路是三蘆地區往新莊區的重要道路，尤其對機車族更必須，車流量往往比一旁疏洪五路還多。

高灘處指出，2、3年前常有機車騎在疏洪十二路發生車禍，因原先直線道路接轉彎角度大，有時車速達7、80公里要轉彎會轉不過去或偏離車道，雖然近年因警方加強取締已經有改善，但根本問題並沒解決。

直到上月初，針對疏洪十二路改善工程決標公告，預算約800萬，預計在24日封閉疏洪十二路，解決彎道過大問題，工期初估需85天，這期間用路人得改走疏洪五路再上越堤道。

原本車流少的疏洪五路，要負擔車流更多的疏洪十二路，高灘處表示，畢竟是為民眾安全著想，這段時間也會在附近公告，請民眾要再多多包涵。

高灘處預估工程若順利，將於11月完工，屆時將把現有彎道修順，降低事故發生。高灘處呼籲民眾，疏洪十二路彎道速限30公里，請民眾依照交通規則行駛，避免可能的風險發生。

車禍

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