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父親節加強稽查 北市提醒：同桌家人仍須梅花座

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應父親節，北市衛生局加強餐廳稽查，避免防疫破口。聯合報系資料照
因應父親節，北市衛生局加強餐廳稽查，避免防疫破口。聯合報系資料照

今天是父親節，在開放餐廳內用後，不少民眾想選擇出外用餐慶祝，為避免防疫破口，北市衛生局加強餐廳稽查，截止8月7日止，已稽查533家，累計61家業者有缺失須改善，衛生局表示，有缺失的店家將在三天內限期改善，若複查時仍未改善，最高可罰1.5萬元罰鍰。

衛生局指出，北市自8月3日開放餐廳內用後就持續進行稽查，因應父親節更是加強稽查，截至8月7日，共稽查533家，需要改善店家包含5日稽查的32家，共計61家。

儘管店家都有執行防疫措施，但主要缺失仍有員工體溫監測及環境與廁所清消沒有書面紀錄、實聯制不完整，像是只提供QR碼沒有紙本，或是有提供紙本但沒提醒民眾字跡過於潦草，無法辨識，還有總人流管制等。

另外，許多業者誤會同桌家人不需要梅花座或是隔板，衛生局說明，根據中央公告，不管同桌是否為家人，或是家人型態聚餐，都要遵守梅花座或是採用隔板，唯一例外就是若同行家人有需照顧的嬰幼兒才不受限制。

衛生局表示，父親節假期市府會加強進行稽查，之前開放餐廳後申請的宴席餐廳都會是這周的稽查重點；有缺失的店家會要求限期3天改善，若逾期仍未改善將處3000至1.5萬元罰鍰，目前沒有業者遭罰。

衛生局 父親節 北市

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