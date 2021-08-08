中元祭看這裡！龍山寺僅辦放燄口 保安宮加3天感恩法會

農曆七月到來，因應防疫各宮廟大型活動略有調整。台北市艋舺龍山寺表示，取消農曆七月大型活動，只在農曆7月30日辦理放燄口。大龍峒保安宮表示，中元祭系列活動自農曆7月11日起照常辦理，但為配合防疫將降載人數。

台北市艋舺龍山寺表示，基於防疫原則，不希望信眾群聚，因此取消農曆七月大型活動，推廣信眾可以在家誦念佛號並留作記錄，待農曆7月25日可前往廟內參拜將誦念次數向菩薩「報告」，廟方將在農曆7月30日地藏王菩薩聖誕當日，辦理放燄口，並將七月的功德總迴向。

大龍峒保安宮表示，以往中元祭系列活動豎燈篙、牽(車藏)、普渡等均照常舉辦，將降載人數以符合防疫規範。另外，由於先前民眾苦於缺水、缺店、疫情，所幸現在情況趨緩，因此廟方再增加三天的感恩法會，酬謝神明庇佑，將於農曆7月11日起，共舉辦6天。