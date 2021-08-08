農曆孝親月到來 新北宮廟防疫不忘普度供品作愛心

今日開始就是農曆七月「孝親月」，不過國內仍在二級警戒期間，新北各宮廟除限制容留人數外，也縮小規模或改線上，同時將普度供品轉作愛心捐助弱勢，不僅讓社會更溫暖，中元普度也更具意義。

民政局表示，目前國內仍在二級警戒期間，許多宮廟配合市府防疫，除遵守指引室內最多50人、室外100人規定，並縮小法會規模、取消放水燈，或改為線上法會方式辦理，避免人潮群聚，守護市民健康。

民政局長柯慶忠表示，「孝親月」是民間習俗款待好兄弟的日子，但今年適逢疫情，各宮廟除一起為防疫努力外，還捐贈「防疫基金」達2869萬元，充實前線人員防疫物資與防護配備。

柯慶忠說明，今年宮廟普度多以自辦法會為主，不開放民眾參與，其中蘆洲湧蓮寺、土城擺接義塚大墓公、三峽祖師廟及宰樞廟、中和廣濟宮與福和宮、板橋接雲寺、樹林鎮南宮、三重先嗇宮並取消放水燈活動；靈鷲山佛教教團水陸空大法會也改以連續21天「線上水陸閉關法會」方式舉辦。

另外，過去新莊地藏庵地藏王菩薩聖誕及中元普度連3天法會，今年將縮減為1日，亦不開放民眾參加，由法師誦經祈福；竹林慈玄宮每年於淡水河畔辦理之淡水河祭路祭大法會，規模也從3天縮至1日，由廟方祭祀超度無祀先靈。

宗教禮俗科長賴小萍說，雖然今年各宮廟普度規模縮簡，但愛心不減，包括板橋慈惠宮、接雲寺、新莊慈祐宮（媽祖宮）、永和保福宮、中和南山福德宮、中和福和宮、力行福德宮、圓通禪寺、土城三元宮、永福岩、慈法禪寺、萬里金山財神廟等，皆會將功德米、贊普物資捐助給慈善機構、弱勢民眾，展現公益能量，讓每個弱勢家庭或社福機構都能感受社會溫暖，也讓中元普度更具實質意義。