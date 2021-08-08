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棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

妻女相繼離世他不放棄 父代母職獲選模範父親

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
張爸爸（左2）沒有因妻子、長女離開放棄人生，在小孩給予他力量，他不只經營小吃店，還積極參與里內各項活動，獲選為市級模範父親。圖／新莊區公所提供
張爸爸（左2）沒有因妻子、長女離開放棄人生，在小孩給予他力量，他不只經營小吃店，還積極參與里內各項活動，獲選為市級模範父親。圖／新莊區公所提供

新莊區1名爸爸張英助，即便妻子、長女相繼離世，他仍不放棄人生，獨自撫養小孩長大，孩子也給他走出陰霾的力量，如今他不只經營小吃店，還積極參與里內活動，獲選模範父親實至名歸。

張爸爸出身農家，從小就勤儉持家，結婚後生下6名小孩，但妻子早逝，他父代母職把小孩們扶養長大，小孩們在課業表現都很優秀，人際關係也很好。然而，小孩們陸續長大後，長女卻因病去世，讓張爸爸悲痛不已，幸好他其他小孩不斷支持他，幫他挺過去，並專心經營自己的小吃店，空閒時間還會參加里內活動，維持自己身心狀態。

除張爸爸外，從日據時代就扛起家計的黃建吉，從小在印刷廠當學徒，結婚後為和妻子就近照顧小孩，夫妻倆決定共同經營米店，某天卻接到在外讀研究所的長女客死他鄉，美好前途一夕巨變。

黃爸爸即便無法忘懷，他把這化為動力，持續擔任義警、警友站站長與宗親會幹部等，還擔任超過20年的調解委員，希望能對社會有所幫助，同樣獲得市級模範父親肯定。

新北市今年共表揚56名市級模範父親，當中有5人是原住民，在蘆洲的林旺盛是阿美族人，過去在警界服務超過30年，即便公務繁忙，他依舊抽空陪伴2個孩子度過青春叛逆期，如今孩子都成家立業。

過去也曾當過蘆洲區頭目，帶領各團體四處演出，到今天退休，他堅持服務精神，持續在教會、公益等領域付出，把自己對信仰的堅持與大愛，發揮在社會上。

另外，鶯歌區這次共有24名模範父親，區長施明慧也在父親節前夕一一走訪，她表示，這次雖因疫情沒辦法公開表揚，但有特別為爸爸們準備知名餐廳糕點，祝福爸爸們父親節快樂。

父親節 結婚

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