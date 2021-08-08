新北這些模範父親愛家兼愛鄰 公所贈匾額鼓勵

父親節到來，新北市各區公所也在近日頒發牌匾給受表揚的的模範父親，中和區公所今年共選出45位、新店區公所則有10位父親獲選、永和區12位，希望藉此讓大家也認識這些辛苦一輩子，拉拔孩子長大的優良父親；今年雖因疫情中斷表揚活動，但各區公所團隊都親自到家中致贈匾額、禮物，旁人看了仍是相當感動。

永和區公所今年有12人獲選模範父親，其中呂爸爸的小兒子患有先天麻痺肢體障礙及聽力障礙，但他沒有放棄，從小帶著孩子參加各種復健課程，現在小兒子已經存利從啟聰學校畢業，考取台科大，成為父親最佳典範之一。

中和區公所則有45位模範父親，其中長期擔任中興福德宮土地公廟主委的簡德旺，他不只對自己孩子好，也將周邊鄰里信眾當作親人一樣照顧，發揮宗教大愛精神；另一名模範父親蕭金昌幼年時在困苦艱難環境中長大，但他靠著自己的雙手打拚，養活全家人，退休後還做慈善做了30年，可為大家的榜樣。

新店區公所的10位模範父親中，有一位陳德徵高齡92歲，是全區最高齡的模範父親，他年輕時就犧牲自己的休閒娛樂與生活，花上所有時間與精力陪伴子女，資源也都投入在教育中。陳老先生的作法深深影響兒女，他的兒子就決定要成為教師，將父親的精神傳達給更多人，經過努力後，也過關斬將，通過錄取率極低的正式教師，堪為父親表率。

此次因為疫情緣故，新北市各區公所都沒有舉辦表揚儀式，但公所都派出團隊到各個模範父親家中致贈匾額及禮物，希望讓更多人看見父親的辛勞，也讓孩子們能夠為自己的爸爸驕傲，度過一個難忘的父親節。