豪大雨蔬果量減價揚 北市府啟動平價措施

受熱帶性低氣壓及西南氣流所帶來的豪雨影響，台北市市場處今天表示，中南部產區受創，今天蔬果均量減價揚，已要求北農公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫。

市場處今天發布新聞稿表示，近日西南氣流帶來連日豪雨，重創中南部產區，造成產區蔬菜含水量高而受損，加上颱風盧碧接近台灣的預期心理影響，造成蔬果供貨量減少且價格有所波動情形。

根據市場處資料顯示，台北市果菜批發市場今天蔬菜到貨量共計935公噸，較昨天減少125公噸；每公斤批發價格為新台幣47.0元，較昨天每公斤43.9元要上揚3.1元。

另，水果今天到貨量為456公噸，較昨天減少231公噸；每公斤批發價格為44.3元，較昨天的每公斤42.7元要上漲1.6元。

市場處指出，目前已要求台北農產運銷公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，並規劃聯繫其他無受損產區增量供應蔬菜，透過大台北地區超市通路自即日起至10日止釋出平價蔬菜38.4公噸。

其中，包括裸賣把菜每把29元、進口洋蔥每袋29元、甘藍每粒99元、進口蘿蔔每條35元、履歷胡蘿蔔每袋35元，以及履歷小黃瓜每盒49元。

市場處表示，將持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形，並採取相關因應措施平穩菜價，消費者也可於各市場透過QR Code即時查詢批發交易菜價波動情形，若後續天候穩定，蔬菜採收供應將逐漸恢復正常。