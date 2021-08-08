長滿石斛蘭 台南白河百年龍眼樹不耐強風豪雨倒伏

台南市白河區一株長滿石斛蘭爆紅的龍眼樹，不耐連日來強風豪雨肆虐傳出倒伏，憂心昔日美麗的「石斛蘭瀑布」不再，主人吳如福正為如何恢復原狀傷神。

白河區洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀，是由吳如福在自家庭院前種植，多年前將天宮石斛蘭種在家中的百年老龍眼樹上，因為多株栽種一起，石斛蘭在4月花期同步開花時，萬朵群花盛開呈現有如瀑布傾洩而下的壯觀景象，這幾年更在網路爆紅，吸引許多遊客慕名而來。

近來台南因西南氣流挾帶驚人雨量加上近日路盧碧颱風來襲風勢轉強，不幸前天在強風豪雨中倒塌。

「龍眼樹營造附生石斛蘭雖僅約6年，估計明年會開得更漂亮，可惜了」，吳如福今早在龍眼樹附近整理環境，構思圓狀保留，先在根部覆土完全包覆，蓋上防水布，如順利存活，再將石斛蘭附生上去。