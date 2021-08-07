北市樹木媒合平台5年媒合22件 潘懷宗批：設而不用

北市推動公共工程，為增進綠化資源共享，保存樹木，設置樹木媒合平台保護樹木，讓移樹後樹木有更好的安置場所。但台北市議員潘懷宗發現，該平台105年上線迄今，僅成功媒合22件，近五年更只有3件，要求市府應針對現行樹木移植地點選定訂出相關SOP，不應設而不用。北市公園處表示，將優化台使用介面，以提高使用率。

北市幫移植樹木找永久的家，105年啟用台北市樹木資源媒介平台，希望透過雙邊資訊的媒合，讓待移植樹木找到合適的新家，避免樹木因多次移植他處，多次施作斷根影響樹木健康。

潘懷宗指出，北市士林區中正路為配合捷運北環段工程，民眾就發現沿線整排路樹都遭移除，他發現捷運南環段工程樹木移植112棵、移除199棵，捷運北環段已移植25棵、移除310棵，未來還有257棵樹木待移植，合計已移除509棵，移除的理由是盤根嚴重、感染褐根病、生長狀況不佳、樹種、樹皮缺損等原因，但他質疑，這些樹木是否因為找不到移植地點用種種理由「被消失」。

潘懷宗說，過去台北市為妥善安置因捷運建設等大型工程須遷移但實無定植地點樹木，利用尚未開闢之公共設施用地設置樹木銀行來假植樹木，後因公共設施用地陸續開發，已無空間，因此不再設置樹木銀行，樹木銀行業於105年11月停辦改為台北市樹木媒合平台，但迄今僅成功媒合22件。

公園處表示，市府各局處辦理工程時，有期程規畫，遇有樹木移植需求時，工程單位會逕洽其他單位徵詢，或召開跨局處間會議協調可供樹木移植場域，取代原本可提供移植端與收受端供需資訊功能的北市樹木資源媒介平台，以致使用率下降。