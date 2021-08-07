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父親節防疫 北市府：這兩天開始抓酒駕

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市防疫記者會。圖／北市府提供
北市防疫記者會。圖／北市府提供

中央今公布台北市有1例確診，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，明天是父親節，還是要注意，同桌吃飯要保持梅花座，裝隔板。副市長黃珊珊也說，這兩天開始抓酒駕，開放內用後，尤其有父親節的活動，要非常嚴謹地在各個可能的路段進行酒駕取締，餐廳部分也會要求各轄區的員警加強巡邏取締。

另外，針對疫情控制，柯文哲說，從5月13日、5月15日開始嚴重到今天，其實他也知道疫情慢慢控制了，但他最近看到有10個偷渡客的消息，裡面有6個確診，2兩個還是Delta變異株，他那時候看到那個消息，想想實在太可怕了。

柯文哲也說，按照目前的疫情趨勢也知道，清得差不多了，但他不敢說社區完全沒有潛在感染源，第二，他不敢說絕對不會有偷渡。

柯說，他覺得現在美國、英國的策略，也許比較對，就是全部打完兩劑疫苗，剩下就解開不管制，讓整個社會正常，萬一有感染的話，就當成流感，美國，英國還是世界上最先進的國家，衛生戰略一定有其道理，他現在看起來，好像英美的策略恐怕比較正確。

疫情 柯文哲 父親節

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