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北捷北投會館無證卻違法招攬住宿 觀傳局發函要求說明

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北投會館提供各種房型，近年也推廣各項活動吸引民眾住宿。圖／翻攝北捷網站
北投會館提供各種房型，近年也推廣各項活動吸引民眾住宿。圖／翻攝北捷網站

北捷運公司追求商業極大化，開發各種事業，近年旗下北投會館積極對外攬客，卻被踢爆沒有「旅館證」。對此，北市觀傳局認定北捷涉違法經營，昨發函要求北捷5天內說明；北捷則解釋，北投會館屬於學員宿舍，非一般旅館，也已簽報台北市政府核准同意，提供學員訓練使用，在廣告可能部分文字不夠顯目或疏漏，會持續滾動管理檢視，避免誤解。

北投會館位於捷運復興崗站的北投機廠內，鄰近北投溫泉區，有單人房、雙人房、四人房等40間房提供住宿，北捷近年來大力行銷，推出各項主題行程，捷運車站燈箱廣告刊登著「北投會館：遊！北投」，網站也刊載相關活動。

不過觀傳局3日發現，北投會館並沒有申請旅館業登記、未領取登記證及專用標識，招攬住宿涉違規經營旅館業而刊登營業訊息之行為。觀傳局指出，未領取旅館業登記證而經營旅館業務者，可處10萬元至50萬元罰鍰並勒令歇業，以廣告物、電腦網路或其他媒體等播送或刊登營業訊息者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

觀傳局已於6日發函給北捷公司，要求5日內提出書面說明，若提供文件不實，將依刑事訴訟法第214條規定逕為告發，函送台北地方檢察署偵辦。

對此，北捷表示，北投會館是給訓練的學員住宿使用，與「旅館業」不同，且燈箱廣告皆有標示「住宿限參加訓練課程」。北捷說，可能廣告文字不明顯或疏漏，會向觀傳局說明，就看後續認定，也會請權責單位將燈箱廣告下架。

北捷網站上刊載住宿相關活動，被觀傳局認定是違法營業。圖／翻攝北捷網站
北捷網站上刊載住宿相關活動，被觀傳局認定是違法營業。圖／翻攝北捷網站

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