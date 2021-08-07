北捷北投會館無證卻違法招攬住宿 觀傳局發函要求說明

台北捷運公司追求商業極大化，開發各種事業，近年旗下北投會館積極對外攬客，卻被踢爆沒有「旅館證」。對此，北市觀傳局認定北捷涉違法經營，昨發函要求北捷5天內說明；北捷則解釋，北投會館屬於學員宿舍，非一般旅館，也已簽報台北市政府核准同意，提供學員訓練使用，在廣告可能部分文字不夠顯目或疏漏，會持續滾動管理檢視，避免誤解。

北投會館位於捷運復興崗站的北投機廠內，鄰近北投溫泉區，有單人房、雙人房、四人房等40間房提供住宿，北捷近年來大力行銷，推出各項主題行程，捷運車站燈箱廣告刊登著「北投會館：遊！北投」，網站也刊載相關活動。

不過觀傳局3日發現，北投會館並沒有申請旅館業登記、未領取登記證及專用標識，招攬住宿涉違規經營旅館業而刊登營業訊息之行為。觀傳局指出，未領取旅館業登記證而經營旅館業務者，可處10萬元至50萬元罰鍰並勒令歇業，以廣告物、電腦網路或其他媒體等播送或刊登營業訊息者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

觀傳局已於6日發函給北捷公司，要求5日內提出書面說明，若提供文件不實，將依刑事訴訟法第214條規定逕為告發，函送台北地方檢察署偵辦。