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金山青農蔡漢昌暖心做公益 提供超過1萬斤甘藷給弱勢

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
青農蔡漢昌在金山地區經營「金山番薯囝仔」，持續5年舉辦愛心認養活動，提供給弱勢團體享用，累計提供超過1萬公斤甘藷。圖／新北市農業局提供
青農蔡漢昌在金山地區經營「金山番薯囝仔」，持續5年舉辦愛心認養活動，提供給弱勢團體享用，累計提供超過1萬公斤甘藷。圖／新北市農業局提供

每年8、9月份為新北市甘藷的產季，青農蔡漢昌在金山地區經營「金山番薯囝仔」，秉持著與自然環境生態共存共榮的觀念種植友善地瓜，也持續5年舉辦愛心認養活動，提供給弱勢團體享用，累計提供超過1萬公斤甘藷，不只解決了格外品的銷售問題，也讓這個社會更有溫暖。

「金山番薯囝仔」由44歲的蔡漢昌與妻子共同經營，種植工作由蔡漢昌一手包辦，而精密的銷售部分則由太太及兩位孩子一同打理，蔡漢昌在外打拚多年，因父母親年邁需要照顧，在與妻子溝通過後，毅然決然返鄉從農。

「金山番薯囝仔」位於金山區中正路145號，除了販售自家種植的友善甘藷及烤甘藷外，也有販賣其他青農的農特產品，例如坵隱農場的新鮮放牧雞蛋、蕃薯明地瓜酥等，蔡漢昌說，返鄉從農遇到困難、挫折時受到許多人的幫助，現在看到與自己相同心路歷程的青農，希望能透過自身的力量，去幫助更多青農打開市場銷售管道。

蔡漢昌表示，在種植甘藷的過程中，常會面臨到一些格外品的甘藷，起初非常糾結該如何處理，因為格外品只是賣相不好，但品質其實是相同的，費盡辛勞種出的甘藷也不捨得以很低的價錢賣出，後來太太說：「不如就分享做公益」，開啟了持續5年的愛心甘藷認領活動，於自家粉絲專頁號召朋友一起做公益，由蔡漢昌提供地瓜，認領的朋友出運費，提供金山在地的友善甘藷給兒童之家、安養院等弱勢團體，5年來已捐助了超過1萬斤的甘藷，不只解決了格外品的銷售問題，也讓這個社會更有溫暖。

農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情，農業局推出「美味農業得來速」網站，民眾只需在家就能輕鬆下單，享受宅配到府的服務，希望市民朋友能夠多多透過網路訂購，民眾可透過美味農業得來速官網或是上金山番薯囝仔臉書粉專訂購甘藷。

金山 青農

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