北113線道坍塌 無法通行「形同孤島」

新北市三峽區北113線道1K處受到連日下雨及地震影響，導致路面嚴重坍塌，車輛無法通行，路旁的電線杆歪斜，插角里長林坤郎表示，影響插角里70餘戶、300多個居民出入受阻，「形同孤島一樣」。工務局今天邀集林務局、三峽公所、里長、台電公司到現場會勘，養工處表示，經過會勘後決定，已得到林務局同意，提供災點上方土地做臨時車行通道使用，台電公司會同步配合完成新設電力桿的佈線作業，2項工作一定在5天內完成。

林坤郎表示，里民在4天前跟他反映113線道路面出現裂縫，但受到颱風影響不斷下雨，加上接連好幾個地震，路面從昨天起坍塌的更嚴重，高低落差也更明顯，車輛完全無法通行，接獲里民通報後，立即向市府反映，希望設置一個單行道便道，但市府並未在第一時間有回應。

「形同孤島一樣，不但斷了生計，也無法購買所需物資」林坤郎說，上面的里民大多是種竹筍、茶葉維生，這條路斷了等於阻斷唯一對外通行的路，希望市長侯友宜也要重視山區民眾，從路面有狀況起已經5天了，連個在地道路都沒有，113線道是屬於市府管轄，因接近父親節，外出工作的民眾有家回不去，也陸續接獲民眾抱怨，希望盡快修復、做好替代道路。

新北市養工處總工程司蔡逸懷表示，本災點為漸進式破壞，初期症狀為道路龜裂沈陷，養工處在第一時間進場鋼軌樁打設的搶災作業，但因連日持續豪雨且又發生地震，該災點漸進破壞至今日的規模，範圍長80米、深35米（至大豹溪河床處）。

蔡懷逸說明，經過會勘後決定，已得到林務局同意，提供災點上方土地做臨時車行通道使用，路旁的電線杆因路基不穩導致歪斜，有停電或觸電危險，台電公司會同步配合完成新設電力桿的佈線作業，2項工作一定在5天內完成；針對工區裸露面，會做止水、防水處理，以緊急噴漿處理及臨時噴漿溝導引地面逕流水，避免因雨水影響，造成二次傷害。

因影響到大豹溪床坡，會利用怪手進入至最下邊坡滑動的坡址處，打設鋼軌樁，截斷滑動弧，使坡面穩定。因本案採以替代道路方式解決臨時通行問題，因此直接進行復健工程設計，已請顧問公司進行後續設計規劃作業，復建完成時間亦請顧問公司評估。