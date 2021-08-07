快訊

展示中心電表二度遭破壞 台電向BMW經銷商討千萬電費

暴雨掃過 高雄近3千戶停電搶修中

北113線道坍塌 無法通行「形同孤島」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三峽區北113線道1K處受到連日下雨及地震影響，導致路面嚴重坍塌，車輛無法通行。記者江婉儀／攝影
新北市三峽區北113線道1K處受到連日下雨及地震影響，導致路面嚴重坍塌，車輛無法通行。記者江婉儀／攝影

新北市三峽區北113線道1K處受到連日下雨及地震影響，導致路面嚴重坍塌，車輛無法通行，路旁的電線杆歪斜，插角里長林坤郎表示，影響插角里70餘戶、300多個居民出入受阻，「形同孤島一樣」。工務局今天邀集林務局、三峽公所、里長、台電公司到現場會勘，養工處表示，經過會勘後決定，已得到林務局同意，提供災點上方土地做臨時車行通道使用，台電公司會同步配合完成新設電力桿的佈線作業，2項工作一定在5天內完成。

林坤郎表示，里民在4天前跟他反映113線道路面出現裂縫，但受到颱風影響不斷下雨，加上接連好幾個地震，路面從昨天起坍塌的更嚴重，高低落差也更明顯，車輛完全無法通行，接獲里民通報後，立即向市府反映，希望設置一個單行道便道，但市府並未在第一時間有回應。

「形同孤島一樣，不但斷了生計，也無法購買所需物資」林坤郎說，上面的里民大多是種竹筍、茶葉維生，這條路斷了等於阻斷唯一對外通行的路，希望市長侯友宜也要重視山區民眾，從路面有狀況起已經5天了，連個在地道路都沒有，113線道是屬於市府管轄，因接近父親節，外出工作的民眾有家回不去，也陸續接獲民眾抱怨，希望盡快修復、做好替代道路。

新北市養工處總工程司蔡逸懷表示，本災點為漸進式破壞，初期症狀為道路龜裂沈陷，養工處在第一時間進場鋼軌樁打設的搶災作業，但因連日持續豪雨且又發生地震，該災點漸進破壞至今日的規模，範圍長80米、深35米（至大豹溪河床處）。

蔡懷逸說明，經過會勘後決定，已得到林務局同意，提供災點上方土地做臨時車行通道使用，路旁的電線杆因路基不穩導致歪斜，有停電或觸電危險，台電公司會同步配合完成新設電力桿的佈線作業，2項工作一定在5天內完成；針對工區裸露面，會做止水、防水處理，以緊急噴漿處理及臨時噴漿溝導引地面逕流水，避免因雨水影響，造成二次傷害。

因影響到大豹溪床坡，會利用怪手進入至最下邊坡滑動的坡址處，打設鋼軌樁，截斷滑動弧，使坡面穩定。因本案採以替代道路方式解決臨時通行問題，因此直接進行復健工程設計，已請顧問公司進行後續設計規劃作業，復建完成時間亦請顧問公司評估。

林務局新竹林區管理處烏來工作站表示，施工便道跟道路修復範圍屬林務局管理用地，因地基嚴重下滑，如果後續有用到土地承租人用地，會再提供使用同意書。

養工處總工程司蔡逸懷（左）向里長林坤郎說明。記者江婉儀／攝影
養工處總工程司蔡逸懷（左）向里長林坤郎說明。記者江婉儀／攝影
新北市三峽區北113線道1K處受到連日下雨及地震影響，導致路面嚴重坍塌，車輛無法通行。記者江婉儀／攝影
新北市三峽區北113線道1K處受到連日下雨及地震影響，導致路面嚴重坍塌，車輛無法通行。記者江婉儀／攝影

台電

延伸閱讀

這不是地震！土石流造成彰化市民宅圍牆滑落及路基掏空

展示中心電表二度遭破壞 台電向BMW經銷商討千萬電費

地震又下雨 台東南橫多處落石熱氣球活動取消

別怕！花蓮富里餘震趨緩 氣象局判斷地震序列進入尾聲

相關新聞

新北育3胎2歲優先入園 家長：看的到用不到

新北今年公共化幼兒園招生簡章中，增加第三胎滿2足歲幼兒可優先入園，但有家長卻發現，自己4歲的孩子優先入園，2歲卻因為入學...

柯文哲偕妻挺環南市場 自治會長避談林昶佐

北市環南市場在7月初進行大規模PCR篩檢後，爆出41人確診，歷經1個月控制後疫情穩定。環南市場自治會會長林勝東表示，現在...

北113線道坍塌 無法通行「形同孤島」

新北市三峽區北113線道1K處受到連日下雨及地震影響，導致路面嚴重坍塌，車輛無法通行，路旁的電線杆歪斜，插角里長林坤郎表...

北部降下豪雨 新北：橫移門隨時關閉

盧碧颱風已轉為熱帶性低氣壓，該熱低的外圍環流和西南氣流豐沛水氣，新北市府水利局指出，新北高灘地進行預防性疏散，停放高灘地...

颱風往北台侵襲？侯友宜：帶來雨量會全力迎戰已備戰中

現在南部有多次颱風侵襲造成災情，也相繼停課，新北市長侯友宜今天上午被問到會不會害怕變成輕颱往北台灣來侵襲，目前評估的...

汐止交流道增匝道蘇揆開工 侯友宜：改善汐止說到做到

國道1號汐止交流道增設南入匝道工程今天舉行開工儀式，行政院長蘇貞昌特別到場，預計112年完工。新北市長侯友宜表示，市府花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。