颱風往北台侵襲？侯友宜：帶來雨量會全力迎戰已備戰中

現在南部有多次颱風侵襲造成災情，也相繼停課，新北市長侯友宜今天上午被問到會不會害怕變成輕颱往北台灣來侵襲，目前評估的狀況怎麼樣？侯友宜說，如帶來雨量會全力迎戰，目前已備戰中。

中央氣象局指出，盧碧颱風昨天已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午在苗竹一帶登陸。中央氣象局說，目前台灣受兩個雨帶影響，一個是西南氣流，一個是熱帶性低氣壓，不只中南部有雨，中部以北也有強降雨，且以今天白天雨勢最大。此外，氣象局也說，這次熱帶性低氣壓的路徑比較罕見。

媒體詢問現在南部相繼停課，會不會害怕變成輕颱往北台灣來侵襲，目前評估的狀況怎麼樣？

侯友宜表示，盧碧颱風帶來豪大雨對南部帶來很大的一個災害，其實北部一直在備戰當中，不但以強化三級來面對盧碧颱風帶來的雨量，幸好對北部來說盧碧颱風慢慢變成一個熱低壓的氣流，所以會帶來暫時的大雨，這個部分還是要提醒民眾。

侯友宜說，雖然現在沒有災情，但是仍然要謹慎地面對，如有帶來雨量，還是全力的迎戰。