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新北育3胎2歲優先入園 家長：看的到用不到

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北今年公共化幼兒園招生簡章中，增加第三胎滿2足歲幼兒可優先入園。圖／新北教育局提供
新北今年公共化幼兒園招生簡章中，增加第三胎滿2足歲幼兒可優先入園。圖／新北教育局提供

新北今年公共化幼兒園招生簡章中，增加第三胎滿2足歲幼兒可優先入園，但有家長卻發現，自己4歲的孩子優先入園，2歲卻因為入學順序較後面，無法讓2子女進入同所幼兒園，福利看的到用不到。新北教育局指出，以學齡學習需求為優先考量，未來會再做評估。

新北今年增列「育有三胎以上子女家庭滿2足歲幼兒、家有兄姊於新學年度仍就讀該幼兒園、設籍該行政區之幼兒」為第8優先入園順位；而原有三胎以上子女滿4足歲優先入園順序為第6順位。

有家長陳情，原以為優先入園能讓孩子在同所幼兒園，免去到兩處接孩子的窘境，怎料看到報名簡章才發現，優先入園順序不同，導致其他順位已讓幼兒園額滿，只能將2子女分送不同幼兒園。

新北市議員李倩萍說，非屬不同順位會讓優先入園資格看看的到用不到，造成三胎以上家庭有2名以上幼兒園適齡學童在同所幼兒園機率降低，盼都有同樣優先入學資格。

教育局表示，新北公立及非營利幼兒園招生因容納名額有限，入園幼生仍以銜接國小教育的急切性為考量，今年仍以三胎以上子女家庭之滿4足歲幼兒為優先，將視今年辦理情形通盤檢討，納入未來招生政策參考。

李倩萍指出，開放更多的優先入學資格，卻擔心壓縮一般生的入學機會，最大問題歸咎公立幼兒園名額不足，再多的優先入學、鼓勵生育都會淪為空談。

幼兒園 教育局

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