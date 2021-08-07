快訊

高鐵苗栗路段邊坡落石畫面曝光 目前單線雙向限速運轉

CBA／林書豪飛抵上海確診新冠肺炎 曾在美國注射疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止交流道增匝道蘇揆開工 侯友宜：改善汐止說到做到

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供

國道1號汐止交流道增設南入匝道工程今天舉行開工儀式，行政院長蘇貞昌特別到場，預計112年完工。新北市長侯友宜表示，市府花不到1年的時間，在去年11月優先配合完成了康寧街拓寬工程，今年7月也展開第2期拓寬工程，為了改善汐止交通，市府說到做到，用行動來證明。

侯友宜致詞說，汐止聯外交通仰賴禮門街為進入國道交流道的唯一道路，基隆河北側民眾只能繞行至國道南側，更惡化國1汐止交流道周邊交通常態性壅塞，這是中央與地方需共同嚴肅面對、亟需解決的問題。

侯友宜表示，改善汐止交通問題是市府團隊重大施政計畫之一，交通局於2年前提出了「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」可行性研究報告奉行政院核定，經高公局核定總經費4.98億元，並辦理完成匝道設計且主體工程於今年5月27日決標，今天終於開工，預計112年完工。

侯友宜指出，未來匝道完工後，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，同時可轉移既有匝道及汐萬路、中正路與禮門街等周邊道路27%交通量，達到車流分流效果，有效紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形，讓民眾能行的更順心。

蘇貞昌主持開工儀式，侯友宜也藉此機會爭取促成國3增設北土城交流道工程的合理用地取得費用，期望計畫儘速核定，中央與地方合作加速共同改善新北交通環境。

交通局長鍾鳴時指出，國3增設北土城交流道工程，用地透過區段徵收方式取得，惟依照高公局計算方式，用地費由6.1億元增加至28.6億元，大幅增加22.5億元，金額過於龐大，讓建設計畫本身的財務難以達到經濟效益，希望中央能協助儘速核定計畫推動。

汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供
汐止交流道增匝道蘇揆開工，侯友宜：改善汐止說到做到。圖／新北市政府提供

汐止 侯友宜 國道

延伸閱讀

政院核定國1林口交流道改善工程　新北籲儘速設計施工

最強2024總統候選人之一？ 侯友宜：我是新北市長

新北市三部曲整治貴子坑溪 親水廊帶擬114年完成

7人打過疫苗仍中鏢 板橋院內不明感染爆10例

相關新聞

新北育3胎2歲優先入園 家長：看的到用不到

新北今年公共化幼兒園招生簡章中，增加第三胎滿2足歲幼兒可優先入園，但有家長卻發現，自己4歲的孩子優先入園，2歲卻因為入學...

柯文哲偕妻挺環南市場 自治會長避談林昶佐

北市環南市場在7月初進行大規模PCR篩檢後，爆出41人確診，歷經1個月控制後疫情穩定。環南市場自治會會長林勝東表示，現在...

汐止交流道增匝道蘇揆開工 侯友宜：改善汐止說到做到

國道1號汐止交流道增設南入匝道工程今天舉行開工儀式，行政院長蘇貞昌特別到場，預計112年完工。新北市長侯友宜表示，市府花...

三重綜合體育館委外經營？ 公所：評估後不建議

新北三重綜合體育館遭審計處認為出租使用率偏低，且未依督導機關建議辦理委外經營評估。三重公所主秘林銚傑指出，若委外經營會減...

陳佩琪赴環南市場狂買一箱戰利品 柯文哲當「搬運工」

北市環南市場受疫情打擊，所有相關工作人員多次PCR並施打疫苗，目前市場已無確診個案，台北市長柯文哲與妻子陳佩琪今早赴環南...

影／環南市場疫苗施打率百分之百 陳佩琪用行動力挺

台北市長柯文哲上午帶著夫人陳佩琪到環南市場採買，兩人結束時滿載而歸，陳佩琪大讚環南市場很好玩，而且防疫落實、很安全，柯文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。