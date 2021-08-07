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汐止交流道增匝道蘇揆開工 侯友宜：改善汐止說到做到
國道1號汐止交流道增設南入匝道工程今天舉行開工儀式，行政院長蘇貞昌特別到場，預計112年完工。新北市長侯友宜表示，市府花不到1年的時間，在去年11月優先配合完成了康寧街拓寬工程，今年7月也展開第2期拓寬工程，為了改善汐止交通，市府說到做到，用行動來證明。
侯友宜致詞說，汐止聯外交通仰賴禮門街為進入國道交流道的唯一道路，基隆河北側民眾只能繞行至國道南側，更惡化國1汐止交流道周邊交通常態性壅塞，這是中央與地方需共同嚴肅面對、亟需解決的問題。
侯友宜表示，改善汐止交通問題是市府團隊重大施政計畫之一，交通局於2年前提出了「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」可行性研究報告奉行政院核定，經高公局核定總經費4.98億元，並辦理完成匝道設計且主體工程於今年5月27日決標，今天終於開工，預計112年完工。
侯友宜指出，未來匝道完工後，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，同時可轉移既有匝道及汐萬路、中正路與禮門街等周邊道路27%交通量，達到車流分流效果，有效紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形，讓民眾能行的更順心。
蘇貞昌主持開工儀式，侯友宜也藉此機會爭取促成國3增設北土城交流道工程的合理用地取得費用，期望計畫儘速核定，中央與地方合作加速共同改善新北交通環境。
交通局長鍾鳴時指出，國3增設北土城交流道工程，用地透過區段徵收方式取得，惟依照高公局計算方式，用地費由6.1億元增加至28.6億元，大幅增加22.5億元，金額過於龐大，讓建設計畫本身的財務難以達到經濟效益，希望中央能協助儘速核定計畫推動。
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