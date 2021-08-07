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三重綜合體育館委外經營？ 公所：評估後不建議

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
三重綜合體育館及地下停車場2004年完工，地上1至7樓由三重區公所負責維護管理，地下1、2樓停車場自完工後就委外經營管理。圖／三重公所提供
三重綜合體育館及地下停車場2004年完工，地上1至7樓由三重區公所負責維護管理，地下1、2樓停車場自完工後就委外經營管理。圖／三重公所提供

新北三重綜合體育館遭審計處認為出租使用率偏低，且未依督導機關建議辦理委外經營評估。三重公所主秘林銚傑指出，若委外經營會減少公益性質，使用率可能更低，目前整棟場館整年收支平衡且有盈餘，今年委外經營評估後，也得到自行經營的建議。

三重綜合體育館及地下停車場2004年完工，地上1至7樓由三重區公所負責維護管理，地下1、2樓停車場自完工後就委外經營管理。不過審計處認為，場館出租使用率偏低，長年收入不足支應成本，仰賴停車場權利金收入才達平衡。

根據統計，去年籃球場使用104場次、使用率13.28％，演藝廳使用112場次、使用率14.3％，集會廳394場次、使用率50.32％，且近3年使用率均未達5成，去年及前年籃球場及演藝廳使用率甚未達2成。

林銚傑說，今年4月完成委託民間經營可行性評估報告，認為委外經營不見得提高使用率，像是演藝廳1年使用上百場次，包含大型教育訓練、義警義消民防環保志工講習、地方藝文團體成果展，委外會有更重的場租負擔。

「需考量到現實狀況」林銚傑指出，使用率計算方式是分早中晚3階段，但早上時段較冷門，且演藝廳、籃球場無法同時使用會互相干擾，而部分租借場地還需布置、撤場時間，使用其他時段並未列入使用，計算後才造成使用率不佳。

林銚傑說，若委外經營，可能造成團體考量場租不租借，使用率不見得會比現在好，且整棟場館整年使用600場次以上不算少，目前整棟包含停車場可收支平衡，因此評估報告認為，委外經營經濟效應不見得比較好。

停車場 體育 新北

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