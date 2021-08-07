柯文哲偕妻挺環南市場 自治會長避談林昶佐

北市環南市場在7月初進行大規模PCR篩檢後，爆出41人確診，歷經1個月控制後疫情穩定。環南市場自治會會長林勝東表示，現在環南市場是全台灣最乾淨的市場，疫苗施打率100%。被問及立委林昶佐是否還有繼續關心市場狀況時，林勝東不願回應，僅表示今天關注菜市場的事情就好。

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪兩人今天早上赴環南市場買菜，就是要證明環南市場安全無虞，也希望能夠帶來買氣，林勝東也全程陪同，還介紹了環南市場的雞腿肉和蒜頭，讓陳佩琪回去煮蒜頭雞湯。

不過熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）登陸台灣，全台大雨不斷。林勝東說，颱風天的蔬菜都會大幅上漲，「雨下成這樣，種田的蔬菜都淹死了，所以蔬菜才會漲價」，但生意不好，攤商也會自行吸收。

林勝東也提到，現在環南市場的工作人員和場域是全台灣最乾淨的，疫苗施打率達到100%，他呼籲各界可以多多支持環南市場，去購買最新鮮的蔬菜水果。

柯文哲、陳佩琪用行支持環南市場，被問及林昶佐是否也有關心時，林勝東則閉口不談，僅說「問菜市場的事情就好」，便轉身離去。