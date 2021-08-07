陳佩琪赴環南市場狂買一箱戰利品 柯文哲當「搬運工」

北市環南市場受疫情打擊，所有相關工作人員多次PCR並施打疫苗，目前市場已無確診個案，台北市長柯文哲與妻子陳佩琪今早赴環南市場採買，就盼能帶起買氣一掃疫情陰霾。陳佩琪採買了一大箱的蔬果肉類，還說今天帶了柯文哲當搬運工才會一次買這麼多。

柯文哲表示，今天帶著環保袋出門，除了陪太太出門買菜外，也是要給環南市場的攤商朋友們加油打氣，還說現在全台灣最安全的市場就是環南市場，強調每個工作人員100%都打過疫苗，市場又多次消毒，「是全台灣最安全最乾淨的市場」。

陳佩琪在採買前說，過去因為身分證號分流措施，已經很久沒有在周六逛市場，很高興能到萬華替環南市場攤商加油打氣。至於要買什麼東西，陳說柯文哲只要是素食都可以，只要有在家吃飯都會煮青菜，小孩就需要肉類、魚類，沒有一定說要買什麼，看到自己喜歡的就買。

歷經30分鐘左右的採買後，柯文哲拉著一整箱的蔬菜肉類，手上的環保袋也還有食物。陳佩琪表示，女人應該都很喜歡逛傳統市場，今天滿載而歸，因為市長有說一次多買一些，今天還有搬運工（指柯文哲）一起來幫忙，所以買特別多，「因為搬運工會幫我搬回家」。

陳佩琪還不忘介紹自己買的內容物。她說柯文哲喜歡吃素食，所以買了很多蔬菜，像是空心菜、龍鬚菜等，柯也不忘插嘴說「還有豆皮」，兩人互動親密。陳說柯特別喜歡吃豆皮，會和蔬菜一起拌炒，小孩子也需要補充蛋白質，所以有買雞腿肉和蒜頭，中午要燉蒜頭雞湯。