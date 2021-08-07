快訊

整理包╱熱低登陸、雨彈狂炸 8月7日全台停班課一覽

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳佩琪赴環南市場狂買一箱戰利品 柯文哲當「搬運工」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
陳佩琪採買結束後，柯文哲手上多了一箱和一袋的蔬果肉類。記者鍾維軒／攝影
陳佩琪採買結束後，柯文哲手上多了一箱和一袋的蔬果肉類。記者鍾維軒／攝影

北市環南市場受疫情打擊，所有相關工作人員多次PCR並施打疫苗，目前市場已無確診個案，台北市長柯文哲與妻子陳佩琪今早赴環南市場採買，就盼能帶起買氣一掃疫情陰霾。陳佩琪採買了一大箱的蔬果肉類，還說今天帶了柯文哲當搬運工才會一次買這麼多。

柯文哲表示，今天帶著環保袋出門，除了陪太太出門買菜外，也是要給環南市場的攤商朋友們加油打氣，還說現在全台灣最安全的市場就是環南市場，強調每個工作人員100%都打過疫苗，市場又多次消毒，「是全台灣最安全最乾淨的市場」。

陳佩琪在採買前說，過去因為身分證號分流措施，已經很久沒有在周六逛市場，很高興能到萬華替環南市場攤商加油打氣。至於要買什麼東西，陳說柯文哲只要是素食都可以，只要有在家吃飯都會煮青菜，小孩就需要肉類、魚類，沒有一定說要買什麼，看到自己喜歡的就買。

歷經30分鐘左右的採買後，柯文哲拉著一整箱的蔬菜肉類，手上的環保袋也還有食物。陳佩琪表示，女人應該都很喜歡逛傳統市場，今天滿載而歸，因為市長有說一次多買一些，今天還有搬運工（指柯文哲）一起來幫忙，所以買特別多，「因為搬運工會幫我搬回家」。

陳佩琪還不忘介紹自己買的內容物。她說柯文哲喜歡吃素食，所以買了很多蔬菜，像是空心菜、龍鬚菜等，柯也不忘插嘴說「還有豆皮」，兩人互動親密。陳說柯特別喜歡吃豆皮，會和蔬菜一起拌炒，小孩子也需要補充蛋白質，所以有買雞腿肉和蒜頭，中午要燉蒜頭雞湯。

談到夫妻倆的感情狀態，柯文哲說吵架的事情已經過去了，陳佩琪說「至少不要再冷戰下去了，所以他今天才願意當搬運工」。

台北市長柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）一同逛環南市場。記者葉信菉／攝影
台北市長柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）一同逛環南市場。記者葉信菉／攝影

柯文哲 陳佩琪 環南市場

延伸閱讀

影／環南市場疫苗施打率百分之百 陳佩琪用行動力挺

攜陳佩琪逛環南市場 柯文哲：全台最安全的市場

國民黨主席之爭 柯文哲：合理合法就好

駁萬華茶室9月復業 柯文哲：要等八大行業解禁

相關新聞

新北都更可提代拆 基隆老公寓補助裝電梯

新北都更處前天核定公告實施新莊公園一路海砂屋都更案，由新北住都中心與禾蓮開發合作，不過目前仍有3戶未同意，實施者仍與住戶...

陳佩琪赴環南市場狂買一箱戰利品 柯文哲當「搬運工」

北市環南市場受疫情打擊，所有相關工作人員多次PCR並施打疫苗，目前市場已無確診個案，台北市長柯文哲與妻子陳佩琪今早赴環南...

影／環南市場疫苗施打率百分之百 陳佩琪用行動力挺

台北市長柯文哲上午帶著夫人陳佩琪到環南市場採買，兩人結束時滿載而歸，陳佩琪大讚環南市場很好玩，而且防疫落實、很安全，柯文...

攜陳佩琪逛環南市場 柯文哲：全台最安全的市場

台北市長柯文哲上午攜太太陳佩琪逛環南市場，做颱風前的採買，也順道視察市場防疫情形，柯文哲大讚這裡大概是全台最安全的市場。

桌球場變洽公處 台北體育館被批假解封

台北市體育場館將進一步解封，台北市長柯文哲昨天說，8月10日桌球更可加碼開放雙打。不過，台北市議員陳怡君表示，她接獲民眾...

新北市新增2例打疫苗死亡後個案 通報累積共115例

新北市新增2例施打AZ疫苗後死亡案例，目前新北市通報累積統計共115例（AZ：98例、Moderna：17例），案1為三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。