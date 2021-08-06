新北推出國中線上學習教學影片 8科目共28集

新北市政府教育局表示，針對國中生在暑假及COVID-19防疫期間學習，今天起在有線電視推出線上教學影片，共有8類學習科目，除線上播出也可隨選視訊遠端教學。

新北市教育局今天表示，以往於有線電視CH3公用頻道推出「停課不停學」等線上教學影片，奠定學生在家學習的習慣。今年也特別推出VOD數位頻道，提供學生在家隨選隨看。

教育局表示，6日起再針對國中生的「學力大爆發」課程教學影片，讓暑假時與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，國中學生學習不中斷。

教育局表示，教學影片內容分為國文科、英文科、數學科、生物科、理化科、公民科、歷史科及地理科等8類共28集。6日起，每天在有線電視CH3公用頻道，上午9時首播，下午2時及晚上7時重播。

教育局表示，教學影片由新北市各校老師主講教學，針對會考的重點練習及彙整，提供學生暑假複習或預習。國文科課程內容包括考點分析、語文常識、語言表達；英文科的準備要領、聽力辨識、基本問答；數學科的增A策略、B根式運算；生物科的生殖、酵素、循環系統。

化學科教學內容有光學、溫度與熱；公民科的親屬關係、責任能力與行為能力；歷史科的台灣史分期及中國朝代的特色；地理科的常見的迷思概念及轉譯圖表，與具備的解題能力。

教育局說，影片也上架至數位頻道，任何時間只要拿起有線電視遙控器，點選隨選視訊到遠端教學，開啟新北市專欄後，就會看到課類表單，隨時點播共28集的課程影片學習。