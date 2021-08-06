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台北市是否自購疫苗 市府：開諮詢會後再決定

中央社 / 台北6日電

北市曾表示有自購疫苗規劃。副市長蔡炳坤今天表示，除了編預算及籌財源，還有需求性、施打時機、戰略物資規範等專業問題，近日將開諮詢會後再決定。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體提問關於北市自購疫苗進度。

副市長蔡炳坤說，除了要編預算、籌措財源以外，還有一些專業議題，例如自購疫苗的需求性，中央的採購量已破5000萬劑，若都順利到貨，那對市府來說，自購疫苗就變成第三劑，依照市長柯文哲說第三劑疫苗原則上以mRNA為主，必要性及接種時機也要考慮。

蔡炳坤指出，疫苗是戰略物資，即使北市買到了，但能否都留給北市民打，還是統一由中央分配等，很多問題都要專業討論。

蔡炳坤說，近日將召開傳染病防治諮詢會，邀請專家學者就以上問題進行更多討論，再做為是否編經費買疫苗的參考，因為8月底之前要把預算送進台北市議會，需充分說明、爭取議員支持。

此外，媒體提問北市產業振興方針，柯文哲表示，產業要趁此危機之下轉型，並討論實聯制、疫苗護照、健康通行證的實施方法。

柯文哲說，北市也在想如何補助損失慘重的餐飲、旅遊、旅館業者或協助他們轉型；而中央「五倍券」北市要配合政策還是單獨推活動等，都在規劃。

柯文哲並提到，因為疫情長者減少出門，每月敬老卡480點使用率大幅下降，但「該還的要還給人家」，正在討論作法。

北市 疫苗 柯文哲

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