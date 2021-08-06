長期佔用停車亂 汐止芳園街規劃收費停車格

在汐止芳園街週邊有社區、也有傳統住宅，不過，停車位卻一位難求，所以，針對芳園街上路邊有長期佔用停車的情形，新北市議員廖先翔在之前的會勘也要求整頓，目前市府交通局已經規劃為收費停車格，並且開始收費，紓解週邊的停車問題。

東勢里長賴一山說，芳園街這裡因為長期被人佔用停車，所以，里民一直反應都沒有停車格，希望能夠規劃收費停車，使用者付費會比較好一點，讓里民有充分的停車空間。

新北市議員廖先翔表示，在汐止芳園街沿著大坑溪道路，長期以來路邊都停了很多車輛，只是有很多居民反應很多車輛都長期佔用，週轉率非常低，造成不少民眾下了班之後反而找不到位子停車，所以，希望能夠以使用者付費方式畫一些收費停車格。

廖先翔指出，找了相關單位也包括台北市，因為，有部分是台北市的，大家一起討論後，在道路兩測沿路畫設了路邊收費停車格，也從八月開始收費，收費之後也有發現過去長期佔用的車輛也都移走了，晚上就有空位讓下班的民眾不用再停到很遠的地方，而是在家附近就就有停車格可以使用，住戶也都願意支付停車費，讓大家在生活上面可以更方便。